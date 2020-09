Scivola e batte la testa durante una gita alla cascata del Carlone

Un piacentino di 67 anni è stato soccorso e portato in eliambulanza all’ospedale di Parma dopo essere caduto e aver battuto violentemente la testa mentre si trovava con la moglie in gita alla cascata superiore del Rio Carlone, nel comune di Bobbio.

La donna ha chiamato il 118, sul posto per le complesse operazioni di recupero sono giunti i sanitari, i vigili del fuoco e il Soccorso alpino. L’uomo ha riportato un forte trauma cranico: le sue condizioni sono serie, ma non correrebbe pericolo di vita.

