La nuova preside Dragoni: “Vorrei chiudere a Borgonovo la mia carriera”

“Non sarò una preside di passaggio. Voglio chiudere la mia carriera in questo Istituto”. Maria Cristina Dragoni è da pochi giorni la nuova dirigente dell’Istituto comprensivo di Borgonovo e Ziano. Viene da Stradella e subentra a Angela Squeri che ha da poco lasciato il posto per la meritata pensione. Dragoni ha seguito un percorso sui generis. Fino al 2018 ha esercitato la libera professione come architetto e ha sempre affiancato l’insegnamento. Dal 2018 ha abbandonato l’Ordine per dedicarsi solo alla scuola.

