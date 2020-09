La fontana luminosa rivela l’immagine della Madonna con bambino

In una foto scattata a Bettola durante lo spettacolo delle fontane luminose la sera di sabato 29 agosto sembra distinguersi una figura di donna con bambino, che ricorda la statua della Madonna. L’immagine, scattata con un telefono cellulare, è stata incorniciata ed esposta nel santuario e sta suscitando grande curiosità in tutto il circondario.

Molti hanno voluto vederla al termine della processione di domenica per la patrona Beata Vergine della Quercia, dopo l’annuncio di don Angelo Sesenna.

