Sbanda e finisce in un canale: muore motociclista di 37 anni

Un uomo di 37 anni è morto questa mattina dopo essere finito con la motocicletta in un canale di scolo a lato della carreggiata, nel primo tratto della strada provinciale per Cortemaggiore, alla periferia di Piacenza.

Il motociclista, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo ed è uscito di strada (secondo alcuni testimoni durante una manovra di sorpasso a un camion), schiantandosi nel canale diversivo est.

In pochi minuti sono arrivati i mezzi del 118, ma i soccorsi sono stati vani. Sul posto anche i vigili del fuoco e la polizia municipale per i rilievi e per regolare il traffico, con la strada che è stata bloccata temporaneamente.

Il luogo è lo stesso in cui nel 2008 si verificò un altro incidente mortale, come ricorda una lapide in memoria della vittima.