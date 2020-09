Picchia i carabinieri e danneggia l’ambulanza: bloccato un 48enne

Stanotte un 48enne è stato denunciato dal nucleo operativo della compagnia dei carabinieri di Piacenza per resistenza e violenza a pubblico ufficiale, lesioni personali, danneggiamento e porto di armi o oggetti atti ad offendere.

A San Nicolò, in località Cattagnina, un automobilista di passaggio ha segnalato la presenza di un uomo in strada a torso nudo che lanciava sassi alle auto in transito. La pattuglia dei militari, quindi, è subito intervenuta. Il 48enne, visibilmente ubriaco, ha aggredito addetto alla sicurezza di un locale vicino e poi i militari con calci e pugni. Sul posto anche il personale sanitario del 118: durante il tragitto in ospedale, l’uomo ha danneggiato alcuni strumenti custoditi all’interno del mezzo di soccorso.