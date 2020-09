Uscito dal bosco in autonomia, lieto fine per il fungaiolo scomparso

È rientrato l’allarme per il fungaiolo che aveva fatto perdere le proprie tracce nel corso della giornata dopo che si era introdotto nei boschi di Ottone alla ricerca di funghi. Nel corso della giornata sono stati diverse decine gli uomini impegnati nelle ricerche tra carabinieri, vigili del fuoco, volontari del soccorso alpino e della protezione civile, coordinati dalla Prefettura. Stando a quanto raccolto, l’uomo sarebbe uscito dal bosco in località Fabbrica, a diversi chilometri dal punto in cui aveva lasciato la vettura. Il 78enne è in ottime condizioni di salute.

