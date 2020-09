L’assessore Colla a Piacenza per l’avvio delle lezioni: “Più risorse alle scuole di formazione”

L’assessore regionale al lavoro e alla formazione Vincenzo Colla ha scelto la scuola di formazione Tutor per inaugurare l’anno scolastico. Una decisione non casuale in quanto l’ente piacentino di via Leonardo da Vinci prepara centinaia di ragazzi al mondo del lavoro con corsi professionali legati alle esigenze occupazionali del territorio. “Abbiamo bisogno di queste realtà perché aiutano i nostri ragazzi ad affacciarsi al mondo del lavoro e a prepararsi alla vita” ha dichiarato Colla.

Le scuole di formazione sono da tempo sotto la lente della Regione che ha deciso di investire più risorse come ha confermato l’assessore durante la visita. Anche il sindaco di Piacenza Patrizia Barbieri era presente alla prima campanella di Tutor. “Da oggi ricomincia la scuola; prende il via un percorso non facile e quindi dobbiamo avere la consapevolezza di seguire l’evolversi della situazione con attenzione” ha sottolineato il primo cittadino rispondendo a una domanda sull’avvio delle lezioni.