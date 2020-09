Perdita d’acqua alle tubature dell’acquedotto, allagata via Roma. Strada chiusa fino a domattina

A causa di una falla al sistema di tubature dell’acquedotto, con conseguente perdita d’acqua che ne sta interessando la sede stradale, l’unità operativa mobilità del Comune di Piacenza ha chiuso temporaneamente al traffico via Roma, nel tratto compreso tra piazzale Roma e piazzetta Santa Maria degli Angeli. Agli automobilisti intenzionati ad immettersi in via Roma percorrendo via Neve è comunque consentita la svolta a sinistra, in direzione dei giardini Merluzzo. I tecnici di Ireti, intervenuti immediatamente sul posto, stanno operando per sanare la situazione e ripristinare al più presto (indicativamente entro le prime ore di domani mattina) le normali condizioni di percorribilità di via Roma.

© Copyright 2020 Editoriale Libertà