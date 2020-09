Investito in prossimità delle strisce pedonali, ferito un giovane ciclista

Attimi di apprensione intorno alle 12.30 per un giovane in bicicletta investito da un’auto in via IV novembre a Piacenza. Il ragazzo, di 17 anni, è caduto a terra dopo un volo di diversi metri ma fortunatamente non ha riportato gravi conseguenze, solo lievi ferite. Sul posto un’ambulanza della Croce rossa di Piacenza e un’automedica del 118. Alla polizia municipale, invece, il compito di gestire il traffico.

