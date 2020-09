Perde il controllo e si schianta contro un albero: anziano ferito

Auto contro albero nella notte in via Saliceto, in città, all’altezza dell’incrocio con via Campesio. Un anziano, alla guida della sua Mazda, ha perso il controllo e si è schiantato contro una pianta a lato della carreggiata. È stato soccorso in condizioni serie, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto la Crode Rossa di San Nicolò e l’auto infermieristica del 118, oltre ai vigili del fuoco e la polizia locale per rilievi. La strada è stata temporaneamente chiusa.