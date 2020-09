“A Borgotrebbia abolito il pisolino pomeridiano, genitori in difficoltà”

“A Borgotrebbia i bambini non potranno più fare il pisolino pomeridiano. Questa decisione mette in difficoltà intere famiglie: la scelta è pagare una baby sitter, costo che non tutti possono permettersi di sostenere, o ridurre l’orario di lavoro, se non addirittura rinunciare all’impiego stesso, per poter ritirare i piccoli dopo il pranzo”. È la segnalazione di un genitore della scuola materna di Borgotrebbia. “Capisco tutte le difficoltà di organizzazione della scuola post-Covid, ma una soluzione la si deve trovare”, aggiunge la madre.

REPLICA – La preside Domenica Portoghese non ribatte nel merito della questione, ma invita la cittadina a “chiedere un incontro formale con la dirigenza della struttura per valutare la problematica”.