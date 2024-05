Materna di Castel San Giovanni, il Ministero non finanzia la sezione aggiuntiva

La sezione aggiuntiva di scuola materna non verrà finanziata, dovrà pensarci il Comune. Le casse dell’ente pubblico locale dovranno accollarsi ancora per tutto il prossimo anno scolastico (2024 – 2025) 60 mila euro per il mantenimento della sezione di scuola materna aggiuntiva che lo scorso settembre era stata attivata dal Comune per andare incontro alle pressanti richieste di decine di famiglie in lista di attesa.

“Ad oggi – dice l’assessora all’istruzione Federica Ferrari – il Ministero dell’Istruzione a quanto ci risulta non ha intenzione di dar seguito alla richiesta avanzata dall’Istituto comprensivo, e supportata dall’amministrazione comunale, di finanziare la sezione comunale aggiuntiva trasformandola in sezione statale”. Per non lasciare “a piedi” le famiglie interverrà quindi di nuovo il Comune con fondi propri.