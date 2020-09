Piacenza celebra la Giornata nazionale Sla. Volontari in piazza Cavalli

Per raccogliere fondi

Aisla, Associazione Italiana sclerosi laterale amiotrofica, sarà presente oggi, domenica 20 settembre, in diverse piazze d’Italia in occasione della XIII edizione della “Giornata nazionale sulla Sla”, per raccogliere fondi da destinare all’assistenza dei malati.

I volontari dell’associazione saranno presenti anche a Piacenza in piazza Cavalli (sotto i portici Ina) e porteranno avanti “L’operazione sollievo”, il progetto avviato nel 2013 che ha permesso all’associazione di destinare 650mila euro di donazioni all’assistenza delle persone con Sla e delle loro famiglie.

Con l’iniziativa “Un contributo versato con gusto” Aisla metterà a disposizione 12mila bottiglie di Barbera d’Asti Docg per raccogliere fondi. Le bottiglie possono essere prenotate su negoziosolidaleaisla.it (il portale dell’associazione che gestirà le spedizioni in tutta Italia), oppure incontrando i volontari.

Nel frattempo, nella notte tra sabato 19 settembre e domenica 20 settembre, una luce verde ha illuminato centinaia di monumenti in tutta Italia, tra cui Palazzo Farnese.

IL COMUNICATO DI AISLA