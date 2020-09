Paolo Calandri è il nuovo presidente del Consorzio di Bonifica di Piacenza

E’ l’ingegner Paolo Calandri il nuovo presidente del Consorzio di Bonifica di Piacenza: sulle sue spalle la responsabilità di sostituire alla guida dell’ente il compianto Fausto Zermani, prematuramente scomparso il 9 settembre scorso a causa di un malore fatale.

La decisione è stata presa questo pomeriggio, 21 settembre, in occasione della prima riunione dopo il tragico evento del consiglio di amministrazione, in un clima emotivamente molto provato.

“Fausto era il Consorzio” hanno ripetuto all’unisono i sindaci del territorio, che per anni hanno collaborato con Zermani, trovando in lui “uno dei migliori alleati per difendere il territorio, dalla pianura alla montagna”.