Temporali e probabili grandinate: allerta meteo nel Piacentino

Per la giornata di domani

Archiviata l’estate, nel nostro territorio è in arrivo una nuova ondata di maltempo: scatterà dalla mezzanotte, con validità per tutta la giornata di domani (giovedì 24 settembre), l’allerta meteo di colore arancione per piogge e temporali diramata dalla Protezione civile dell’Emilia Romagna.

I rovesci, anche di moderata e forte intensità, sono previsti in città e provincia fin dalle prime ore della mattina: nel pomeriggio e in serata gli accumuli potrebbero superare i 70 millimetri. “I fenomeni temporaleschi – si legge nella nota della Protezione civile – saranno associati a fulmini e raffiche di vento forte. Potrebbero verificarsi grandinate”.