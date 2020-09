Generi alimentari per chi ha bisogno: torna “Dona una spesa”

Sabato 26 settembre torna nei supermercati Conad “Dona una spesa, la raccolta di generi alimentari per le famiglie in difficoltà economica, promossa da CSV Emila, il Centro servizi per il volontariato nato dall’unione dei tre Centri di Piacenza, Parma e Reggio Emilia.

In campo ci sono gli “Empori solidali” e le associazioni dei tre territori con una marea di volontari. Li troverete davanti ai punti vendita pronti ad accogliervi in tutta sicurezza con un sorriso e un sacchetto da riempire con quei generi non deperibili necessari nella dispensa di migliaia di famiglie in povertà: olio, tonno, legumi, carne in scatola, pasta, farina, biscotti, merendine, zucchero, alimenti per bambini ma anche prodotti per l’igiene personale.

“E’ un aiuto oggi più che mai essenziale per la serenità di tantissime famiglie che si sono ritrovate fragili. Dall’emergenza Covid, sia l’Emporio che le diverse realtà coinvolte nella raccolta hanno registrato un aumento significativo delle richieste” – afferma Laura Bocciarelli, Vice presidente di CSV Emilia “come CSV Emilia siamo stati anche durante tutto il periodo dell’emergenza a supporto delle associazioni e dei tantissimi volontari che non si sono mai fermati. Con il loro preziosissimo e fondamentale contributo è stato possibile dare risposte immediate per cercare di non lasciare indietro nessuno. In ciascuno dei 13 punti vendita di Conad di Piacenza e provincia, saranno presenti i volontari delle associazioni che si occuperanno di distribuire sui propri territori quanto verrà raccolto: Emporio Solidale Piacenza Onlus, Croce Rossa di Podenzano e Gruppo Caritas di Podenzano, Gruppo Caritas unità pastorale Rivergaro, Pubblica Assistenza S. Giorgio Piacentino, Gruppo Caritas di Castell’Arquato, Casa della Carità di Fiorenzuola d’Arda , Gruppo volontari di Emergency.

“Da sempre Conad cerca di rispondere ai bisogni dei territori in cui è presente e in particolare nei momenti di grande difficoltà. Vista la fruttuosa collaborazione con le associazioni del territorio in epoca COVID-19, abbiamo deciso di estendere la raccolta alimentare nata a Parma sette anni fa anche a Piacenza, Reggio Emilia, Bergamo e Brescia” – afferma Elena Soressi, imprenditrice socia di Conad Centro Nord.