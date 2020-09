Dal carrello ai più bisognosi: i piacentini donano nei supermercati

È tornata l’iniziativa “Dona una spesa”, la raccolta di generi alimentari nei supermercati Conad per le famiglie in difficoltà economica, promossa da CSV Emila, il Centro servizi per il volontariato nato dall’unione dei tre Centri di Piacenza, Parma e Reggio Emilia. Stamattina, nei 13 punti vendita di Piacenza e provincia presenti i volontari delle associazioni che si occupano di distribuire gli alimenti nei propri territori: Emporio Solidale Piacenza Onlus, Croce Rossa di Podenzano e Gruppo Caritas di Podenzano, Gruppo Caritas unità pastorale Rivergaro, Pubblica Assistenza S. Giorgio Piacentino, Gruppo Caritas di Castell’Arquato, Casa della Carità di Fiorenzuola d’Arda, Gruppo volontari di Emergency.

