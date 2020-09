Piacenza saluta il vescovo Gianni Ambrosio. Diretta su Telelibertà alle 16.30

I piacentini salutano monsignor Gianni Ambrosio che per 13 anni ha retto la Diocesi di Piacenza-Bobbio. L’appuntamento è in programma oggi pomeriggio alle 16.30 in Cattedrale a Piacenza. Non ci sarà solo il mondo ecclesiale e cattolico in generale. Saranno presenti, per la prima volta, i rappresentanti delle altre confessioni e religioni presenti a Piacenza. Ortodossi e musulmani. Sono stati invitati e hanno risposto sì gli ortodossi macedoni della chiesa di San Fermo, i romeni di San Sepolcro, i russi di Sant’Eustachio; ma anche il centro islamico della Caorsana e la comunità, sempre musulmana, che fa capo a via Mascaretti. Il segno che l’episcopato di Ambrosio è stato per tutti.

NORMATIVE ANTI COVID – In base alle normative anti Covid, in Duomo potranno entrare 500 persone (350 oltre alle autorità) mentre altre 150 avranno accesso ai chiostri dove verrà allestito un maxischermo. All’esterno sarà presente un punto medico. L’accesso alla Cattedrale avverrà dalle porte sul sagrato; per i disabili dalla rampa del cortile della Curia. Le autorità entreranno dall’ingresso di via Vescovado. All’entrata, consentita indossando la mascherina, sarà rilevata la temperatura.

LA CELEBRAZIONE – Animerà la celebrazione il coro della Cattedrale diretto dal maestro Simone Fermi; all’organo, Federico Perotti. Monsignor Ambrosio utilizzerà nella celebrazione il pastorale argenteo donato dalla Diocesi all’inizio del suo ministero episcopale e indosserà la croce pettorale in argento realizzata sulla forma dell’antico crocifisso della basilica di San Savino, anch’essa donatagli dalla Diocesi in occasione del decimo anniversario del suo episcopato. Al termine, dopo la comunione, un fedele rivolgerà un saluto di ringraziamento al vescovo a nome di tutta la Diocesi. Anche il sindaco di Piacenza e presidente della Provincia Patrizia Barbieri porgerà a monsignor Ambrosio il proprio saluto a nome di tutta la cittadinanza. Come dono simbolico verrà consegnato al vescovo un quadro con una riproduzione in argento della Cattedrale e del vicino Palazzo vescovile. Conclusa la messa, monsignor Ambrosio porterà il suo saluto ai fedeli radunati nei chiostri della Cattedrale.

DIRETTA TV – La celebrazione verrà trasmessa in diretta su Telelibertà, sul sito www.liberta.it e sul sito della Diocesi di Piacenza-Bobbioa partire dalle 16.30.

Il successore del vescovo Ambrosio, monsignor Adriano Cevolotto, farà il suo ingresso domenica 11 ottobre in Cattedrale a Piacenza.