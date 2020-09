La Cantina Valtidone riceve i “Tre bicchieri” dal Gambero Rosso

E’ un riconoscimento nazionale molto importante, che mancava ai nostri vini da ben dieci anni. Il “Tre Bicchieri” è stato assegnato dalla prestigiosa guida enologica del “Gambero Rosso” allo spumante Pas Dose metodo classico Arvange della Cantina Valtidone. La notizia è stata confermata dalla stessa cantina sociale sul proprio sito, ma sulla bottiglia che ha ottenuto questa sorta di Oscar italiano del vino viene mantenuto per ora dalla sede di Borgonovo stretto riserbo. Lo spumante premiato non è ancora in commercio, dalle poche indiscrezioni filtrate si tratterebbe di un Pinot Nero presentato in elegante bottiglia da cuvée (champagne).

TUTTI I DETTAGLI SUL QUOTIDIANO LIBERTÀ IN EDICOLA