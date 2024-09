“La Piacentina” di Chiere Ã¨ la “Pizza dell’Anno” per la guida del Gambero Rosso

È stata presentata oggi, mercoledì 25 settembre, la guida “Pizzerie d’Italia” del Gambero Rosso: 96 Tre Spicchi, 16 Tre Rotelle e tante novità, con ben 116 nuovi ingressi su oltre 750 insegne censite, che spaziano tra pizze tonde, tradizionali, a degustazione, al trancio disegnando la geografia più autorevole della pizza in Italia, nessuna regione esclusa.

La Piacentina è Pizza dell’anno

Nell’Olimpo dei pizzaioli posto d’onore anche per Piacenza grazie a Chiere, locale innovativo fondato nella nostra città da Stefano Chieregato che nella guida “Pizzeria d’Italia 2025” si aggiudica il premio speciale “Le Pizze dell’Anno” grazie propria alla sua ultima creazione dedicata alla Primogenita. “Un rapporto sempre più profondo e consapevole col territorio quello di Stefano Chieregato – la nota dei promotori della guida -. La summa di una ricerca continua e feconda è ben espressa dalla Piacentina, creazione che trasfigura nelle vesti di pizza la gloria locale, il tortello, a partire da un impasto semintegrale”.

Una pizza ideata “per restituire qualcosa di tutto quello che Piacenza mi ha dato” le sue parole durante un’intervista rilasciata a Giorgio Lambri per Libertà. “La Piacentina” è realizzata interamente con materie prime locali ed è ispirata a un prodotto simbolo della tradizione culinaria locale: il tortello piacentino. I sapori dei celebri tortelli con la coda sono infatti protagonisti di un topping unico, realizzato con pancetta “La Giovanna” in tre cotture, Grana Padano, salvia in polvere e olio evo.