Nuovo skatepark a San Giorgio. “Pronto entro la prossima primavera”

Buone notizie per gli appassionati di skateboard piacentini, che presto avranno presto un luogo dove potersi sbizzarrire.

A San Giorgio, infatti, sono in pieno svolgimento i lavori per la creazione di un nuovo skate park. La notizia è stata diffusa dall’associazione Piacenza Skateboard School, promotrice dell’iniziativa.

“Abbiamo lottato per anni a denti stretti – si legge sulla pagina Facebook dell’associazione – e ora si vede uno spiraglio di luce per lo skate a Piacenza. Gli sforzi compiuti e i sacrifici che sono stati fatti finalmente stanno per esser ripagati con soddisfazioni concrete: è partita la costruzione dello Skatepark di San Giorgio. Abbiamo iniziato in un garage tra amici, credendo in un progetto che desse la possibilità a tutti, sia ai più piccoli che ai più grandi di approcciarsi allo Skateboarding ed ora, dopo aver fondato negozi, creato associazioni, prodotto festival e aperto scuole con questo intento, si stanno muovendo le acque. Vogliamo ringraziare pubblicamente il comune di San Giorgio che si è dimostrato sensibile all’argomento ed ha creduto, con lungimiranza, in questo progetto così alternativo e innovativo, con particolare riferimento al geometra Marco Silvotti che si è personalmente preso carico del lavoro e ha portato avanti con successo questo intento”.

Lo skatepark dovrebbe essere ultimato entro la prossima primavera.