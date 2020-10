Maltempo: disagi a Ferriere e Nure in piena a Bettola

Maltempo: la Prefettura ha fatto il punto della situazione di oggi, 2 ottobre, nella provincia di Piacenza. In particolare occhi puntati sulle possibili criticità nei comuni di Ferriere, Ottone, Zerba, Cerignale, Coli e Corte Brugnatella. Anche domani è prevista l’allerta arancione per rischio idraulico, idrogeologico e temporali forti.

Convocati dal prefetto Daniela Lupo, si sono tenuti due incontri in videoconferenza cui hanno partecipato i rappresentanti dei comuni e della Provincia nonché delle forze di polizia, del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, di ANAS Bologna, dell’AIPO, dei gestori dei servizi di pubblica utilità (Enel, Tim, Vodafone, etc.), del Consorzio di Bonifica e dell’Agenzia regionale per la protezione civile. Si è preso atto che non sono emerse particolari criticità salvo per l’interruzione della SP 654R di Valnure al km 55+200 (tra loc.Folli e Casalcò in comune di Ferriere) che ha comportato la deviazione della circolazione lungo la strada comunale che collega Ferriere con Rompeggio e Passo Colla.

Rimane alta l’attenzione sulle misure precauzionali che i territori interessati devono mantenere. In particolare la comunicazione verso la cittadinanza dovrà restare costante ed aggiornata e dovrà garantirsi la massima circolarità delle informazioni tra sale operative e tra queste e la Prefettura in caso emergessero situazioni di rilievo.