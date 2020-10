E’ morto Gigi Menozzi, tra i padri dello scoutismo piacentino

Si è spento all’età di 93 anni, Luigi Menozzi, volto storico dell’universo scout piacentino. Una scomparsa che lascia un vuoto importante nell’ambito sociale della nostra città: Menozzi, nel 2014, è stato insignito con il riconoscimento dell’Antonino d’oro proprio per i suoi meriti nell’attività con i più giovani. Il suo impegno nello scoutismo risaliva addirittura al 1945 e per oltre 70 anni ha saputo incarnare al meglio i valori del movimento. Impiegato per tanti anni al comune di Piacenza all’ufficio tecnico, Gigi Menozzi era padre di tre figli.

