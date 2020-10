Sorrisi e tanta emozione nel giorno della riapertura del centro anziani

“Dopo tanti mesi chiusi in casi era ora: finalmente possiamo ritrovarci”. Il primo giorno di riapertura, dopo nove mesi di fermo obbligato, tra gli anziani soci del centro pensionati di viale Amendola si respira aria di festa. Per chi ha dovuto trascorrere mesi rinchiuso tra le mura domestiche, la riapertura segna un piccolo passo verso una normalità che pareva perduta. Tra i pensionati c’è chi si dice ancora “timoroso di uscire” e chi “non aspetta altro di poter riprendere i corsi di ginnastica”. Per tutti si tratta di un piccolo ma fondamentale spazio di socialità ritrovato.

LE INTERVISTE SU LIBERTÀ