Al Cheope arriva un nuovo stallo per ridurre la calca dei ragazzi

Sarà attiva da oggi, mercoledì 6 ottobre, una nuova fermata del bus sul lato dell’Istituto Isii Marconi nella zona del Cheope a Piacenza, ogni giorno “invasa” da studenti (quasi tutti senza mascherina) in occasione dell’entrata e dell’uscita dalle scuole. Lo fa sapere Seta, azienda di trasporto pubblico locale.

Una fermata, per la direttrice Pontenure-Fiorenzuola, che si aggiunge alle quattro già attive nella zona. Le cinque fermate sono attive solo per le corse in partenza o in transito nella fascia oraria 13.30-14.00. Durante il resto della giornata tutte le linee continueranno ad osservare esclusivamente le due fermate tradizionali, per la Val Tidone e la Val Trebbia.

Nel frattempo, Seta, con riferimento all’articolo pubblicato ieri, martedì 6 ottobre, su Libertà e Liberta.it “La calca delle 13.00 alla fermata del Cheope”, ha ribadito il proprio “impegno quotidiano per assicurare alla comunità piacentina un servizio di trasporto pubblico efficiente, efficace e sicuro. Rispetto all’anno scorso – fa sapere l’azienda di trasporto pubblico locale – abbiamo potenziato il servizio con oltre 40 corse in più, ogni giorno, sulle principali direttrici extraurbane, e continuiamo a monitorare quotidianamente assieme ai tecnici di Tempi Agenzia le tratte da/per Piacenza per valutare la necessità di eventuali ulteriori misure correttive. Grazie al potenziamento del servizio ed al costante monitoraggio possiamo affermare che il limite dell’80% della capienza complessiva dei mezzi è generalmente rispettato”.

IL COMUNICATO DI SETA