Cambio al comando del Genio Pontieri, arriva il colonnello Collina

Dopo oltre tre anni, il colonnello Salvatore Tambè lascia il comando del Secondo Reggimento Genio Pontieri di Piacenza. Il colonnello Tambè è destinato a un importante incarico alla Brigata Genio a Roma. Al suo posto è in arrivo dal Comando Logistica Esercito di Roma, il colonnello Federico Collina.

La cerimonia di avvicendamento è in programma venerdì 9 ottobre alla sede del Secondo Reggimento di piazza Cittadella. L’evento si svolgerà nel rispetto delle normative anti Covid.

Il colonnello Tambè lascia dopo tre anni intensi caratterizzati nell’ultimo periodo dall’emergenza sanitaria in cui i militari sono stati impegnati per l’allestimento dell’ospedale militare, nella sanificazione delle sedi istituzionali. Diverse le esercitazioni organizzate a Piacenza alla presenza di militari provenienti da numerosi reparti mentre è terminato nei mesi scorsi il progetto Strade Sicure. Tanti anche gli eventi benefici.

© Copyright 2020 Editoriale Libertà