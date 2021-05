“Run4hope Italia 2021”: alla staffetta per Airc in campo anche il Genio pontieri

Arriverà a Piacenza domenica 30 maggio la tappa della manifestazione sportiva a carattere benefico “Run4hope Italia 2021”, una corsa podistica a staffetta organizzata a livello nazionale, promossa per raccogliere fondi per l’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro. La tappa prevista da Fiorenzuola a Piacenza vedrà la presenza di alcuni tesserati della federazione di atletica leggera delle varie società piacentine oltre che la partecipazione straordinaria dell’Esercito Italiano, che ha concesso il suo patrocinio alla nobile iniziativa, con una nutrita squadra composta dagli uomini e dalle donne del 2° Reggimento Genio Pontieri che percorreranno la frazione con arrivo previsto al Campo d’Atletica “Pino Dordoni”.

Sabato 29 maggio a Fiorenzuola, i partecipanti raccoglieranno il testimone proveniente da Parma, portato dai rappresentanti del comitato parmense, alla presenza del sindaco Romeo Gandolfi.

A causa delle restrizioni dovute al Covid la staffetta si svilupperà lungo più percorsi all’interno delle diverse regioni d’Italia. La manifestazione che ha avuto inizio il 22 maggio scorso e si concluderà il 30 maggio prevede ogni giorno delle tratte prestabilite che vede coinvolti i podisti del territorio chiamati a correre per sostenere l’AIRC nella lotta ai tumori infantili.