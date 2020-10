In dirittura d’arrivo i lavori per la costruzione della nuova palestra

Sono ormai in dirittura di arrivo i lavori per la costruzione della nuova palestra alle spalle del liceo di via Nazario Sauro. La struttura a servizio degli studenti della scuole superiori di Castel San Giovanni (costretti a dividersi tra la palestra di via Montanara e il palazzetto lungo la strada della Spadina) avrebbe dovuto essere completata a settembre. Lo stop imposto dalla pandemia ha però rallentato tutto l’iter la cui conclusione è attesa entro un paio di mesi e quindi entro la fine di quest’anno solare.

