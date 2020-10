Tira dritto alla rotonda, si schianta e abbandona l’auto per tornare a casa a piedi

Ha “raddrizzato” la rotonda di via Nino Bixio, all’imbocco del cavalcaferrovia, e centrato un guardrail. Poi, come se nulla fosse, ha abbandonato l’auto in mezzo alla strada e se n’è andato.

Protagonista, nella notte tra venerdì e sabato, un automobilista, che avrebbe pure mandato a quel paese la guardia giurata che provato a fermarlo.

Per alcune ore la vettura è rimata in mezzo alla carreggiata, finché una pattuglia della polizia municipale verso le 7,30 non è intervenuta e ha provveduto alla rimozione, mettendosi subito alla ricerca dell’uomo.

