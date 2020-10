Tragedia a Castelvetro: perde il controllo dello scooter e si schianta in un canale. Muore un 46enne

Tragedia sulla strada oggi, domenica 11 ottobre, a Castelvetro: in località Anselmi, un uomo di 46 anni ha perso la vita in seguito ad una rovinosa caduta in scooter. L’uomo, poco dopo le 14, avrebbe perso il controllo del mezzo, probabilmente a causa del fondo viscido, per poi terminare nel canale ai margini della carreggiata. Un automobilista di passaggio ha lanciato l’allarme e sul posto si sono precipitati i soccorritori che però, nonostante le disperate manovre salvavita, non sono riusciti a rianimare l’uomo. Sul posto i carabinieri di Monticelli e Cortemaggiore.

