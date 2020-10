Polizia locale, nucleo investigativo verso lo smantellamento

Il nucleo di polizia giudiziaria (pg) della Polizia Locale, che negli ultimi anni si è distinto nell’attività di prevenzione e repressione contro i reati di violenza di genere (in particolare stalking e maltrattamenti), è in via di smantellamento. Nei giorni scorsi due dei sei agenti in forza alla squadra, dal 2012 guidata dall’ispettore capo Massimo Mingardi, sono già stati trasferiti ad altri uffici. Gli altri lo faranno a breve. Una decisione, quella assunta dalla sindaca Patrizia Barbieri e comunicata per iscritto dal comandante Giorgio Benvenuti, che ha colto un po’ tutti di sorpresa, a partire dai diretti interessati. Ufficialmente la ragione di questo cambio di rotta, comunicato dall’amministrazione anche nel corso dell’ultimo vertice del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica in prefettura, sta nel costo eccessivo del nucleo, soprattutto in termini di straordinari messi in campo. Tuttavia, stando alle voci che si rincorrono dentro e fuori da Palazzo Mercanti, sulla decisione potrebbe aver influito anche l’attivismo di questo pool di investigatori, per qualcuno forse eccessivo, che anche nel recente passato avrebbe provocato tensioni con le altre forze dell’ordine.

