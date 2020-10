Ciclovie, in arrivo 370mila euro. Opere da realizzare in 22 mesi

Sono in arrivo per il Piacentino 370mila euro per la realizzazione di ciclovie. Risorse sancite dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, che fanno parte di un totale nazionale di 133 milioni.

Dei 370mila euro destinati a Piacenza, 138mila saranno subito spendibili, gli altri utilizzabili il prossimo anno.

I Comuni e le città metropolitane beneficiarie del finanziamento hanno ora 22 mesi di tempo per realizzare le opere, che saranno seguite da un tavolo di monitoraggio del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture.