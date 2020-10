Nordmeccanica: nuova macchina per i mercati mondiali

Nordmeccanica sempre più all’avanguardia. Nel terzo appuntamento in diretta streaming dei Nordmeccanica Events, è stata presentata, in ogni angolo del mondo, la nuova macchina PowerMet 29F, definita uno dei top di gamma del settore.

L’azienda, leader nella produzione di macchinari per rivestimento, laminazione e metallizzazione punta come sempre sull’innovazione. L’evento si è tenuto nella sede di via Ranza, a Piacenza, e ha visto il vicepresidente di Nordmeccanica Vincenzo Cerciello illustrare il macchinario di ultimissima generazione, con l’ausilio di alcuni operatori

Con un totale di 300 dipendenti, 220 dei quali in Italia, Nordmeccanica sta attraversando i mesi dell’epidemia mantenendo gli standard di sempre. “Confermiamo nel 2020 lo stesso fatturato del 2019 e mi sento anche di affermare che sarà confermato pure nel 2021”- spiega Antonio Cerciello, presidente di Nordmeccanica. “Neppure un’ora di cassa integrazione per i 300 dipendenti” -con questa affermazione Vincenzo Cerciello chiarisce come l’azienda stia attraversando la tempesta dell’epidemia: “Il segreto risiede nella costante ricerca. Da anni investiamo in ricerca dal 3 al 4% del fatturato, con picchi del 6% per progetti speciali”.