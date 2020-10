A Piacenza Expo tornano le “Giornate italiane del calcestruzzo”

Anche in questo 2020 Piacenza Expo ospiterà le “Giornate Italiane del Calcestruzzo”. La manifestazione è in programma dal 29 al 31 ottobre e avrà 160 espositori. Una edizione in forma ridotta a causa della pandemia, ma gli organizzatori hanno assicurato che verrà garantita la massima sicurezza ai partecipanti e al pubblico.

