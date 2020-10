Movida, in vista controlli più intensi della polizia locale

Un piano per irrobustire i controlli della Polizia locale, a partire dal prossimo weekend. E l’idea, da sottoporre ai sindacati e alla prefettura, di ampliare il servizio notturno. La sindaca Patrizia Barbieri affina la strategia, già annunciata nei giorni scorsi, finalizzata a contrastare gli assembramenti. Le fotografie dell’ennesimo venerdì sera in centro con frotte di ragazzi assiepati all’esterno dei locali della movida stanno facendo il giro del web provocando nuove ondate di indignazione. Se è vero che la maggior parte indossa la mascherina, lo è anche il fatto che non tutti la indossano correttamente o, addirittura, nemmeno ce l’hanno.

