Schianto in moto sulla nuova tangenziale: centauro all’ospedale

Grave incidente oggi, domenica 18 ottobre lungo la variante della strada Provinciale 6 nel comune di San Polo. Lungo il tratto della nuova tangenziale infatti, una moto ha tamponato una vettura che precedeva: entrambi i veicoli transitavano in direzione Piacenza. Ad avere la peggio è stato il centauro che è stato sbalzato dalla due ruote in seguito al violento impatto: sul posto è immediatamente intervenuta l’auto medica del 118 di Piacenza ma vista la gravità della situazione è stato disposto l’invio del servizio di elisoccorso, giunto da Brescia. Il ferito si è però lentamente ripreso è così si è optato per il trasporto all’ospedale di Piacenza a bordo di una ambulanza della Pubblica Assistenza di San Giorgio. Le sue condizioni sono serie ma non sarebbe fortunatamente in pericolo di vita.

© Copyright 2020 Editoriale Libertà