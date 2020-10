Unione Commercianti: “Piantine di erica su 300 tombe dimenticate”

Si chiama “Un fiore per non dimenticare” l’iniziativa, presentata oggi nella sede di Unione Commercianti, che si pone l’obiettivo di ridare dignità a oltre 300 tombe “dimenticate” nei cimiteri di Piacenza. Giovedì 22 ottobre alle 11.00, alcuni rappresentanti di “Piacenza servizi cimiteriali” e del “Gruppo fioristi Confcommercio Piacenza”, ideatori dell’iniziativa, depositeranno una piantina di erica sulle tombe che da troppo tempo non vengono curate.

