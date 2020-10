Accessi limitati ai mercati cittadini: “Meglio con le transenne che niente”

Mercati transennati e contingentati a Piacenza, con numero di accessi limitato per tutelare la salute di clienti e ambulanti. Non solo: mascherine e guanti per toccare la merce.

“Se andiamo avanti così il mercato è destinato a sparire” lamenta un venditore. “Il pericolo c’è, è vero, ma per noi è un danno. Ma va bene così” aggiunge un altro. “Così è meglio, ma si spera di tornare alla normalità” è il parere di una cliente. “E’ una cosa giusta perché altrimenti si affolla troppa gente, come la settimana scorsa quando io poi me ne sono andata via” aggiunge un’altra donna.

Disposizioni che trovano comunque il favore di quasi tutti: “Meglio con le transenne che niente” è l’opinione diffusa.