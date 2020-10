Cerca lavoro e paga per un corso di formazione on line, ma viene truffato

Cerca lavoro su internet, ma finisce vittima di una truffa. E’ quanto accaduto a un giovane di 22 anni di San Giorgio, il quale, dopo aver visionato su un sito web l’annuncio per diventare steward, ha versato un acconto di 135 euro (tramite una ricarica PostePay) per la stipula del contratto e l’avvio di un contestuale corso di formazione.

Il presunto datore di lavoro, però, ricevuta la somma ha fatto perdere le proprie tracce.

I carabinieri della Stazione di San Giorgio, a cui il ragazzo si era rivolto per denunciare il fatto, hanno avviato alcuni accertamenti riuscendo a risalire all’identità del truffatore: si tratta di 39enne, residente in provincia di Bergamo, coniugato, disoccupato, già con precedenti penali. E’ stato denunciato dai militari per truffa.

