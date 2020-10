Perde il controllo e finisce nel canale, grave un ciclista di 58 anni

Ha perso il controllo della propria bicicletta, forse a causa di un sasso o di un oggetto abbandonato sull’asfalto, ed è caduto rovinosamente nel canale che fiancheggia la carreggiata. Brutta disavventura per un ciclista di 58 anni che questo pomeriggio, sabato 24 ottobre, è rimasto coinvolto in un incidente mentre, in compagnia di altri due amici, percorreva una strada in località “I Doppi”, nel comune di Castell’Arquato.

L’uomo, in seguito alla caduta, ha rimediato traumi in diverse parti del corpo ed è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso proveniente da Parma. Il ferito è stato quindi trasportato all’ospedale ducale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Pubblica assistenza di Lugagnano e un’autoinfermieristica di Fiorenzuola, oltre ai carabinieri del Radiomobile di Fiorenzuola.