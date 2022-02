Ponte Riglio, cade un ramo: ciclista ferito. Incidente anche tra le auto in coda

Un ciclista è rimasto ferito nella mattinata di sabato 26 febbraio sulla strada di Ponte Riglio verso Carpaneto. Un grosso ramo è caduto da un albero mentre passava e non è riuscito ad evitarlo, rovinando a terra. Sul posto sono intervenuti una ambulanza della pubblica assistenza Val Nure e la polizia locale Val Nure per i rilievi. L’uomo è stato condotto in ospedale per alcune fratture. In seguito all’incidente si è formata una colonna di auto in direzione Carpaneto e si è registrato un tamponamento in seguito al quale un’auto è uscita di strada e si è ribaltata nel campo. Entrambi i sinistri sono stati rilevati dagli agenti della polizia locale dell’Unione Val Nure Val Chero guidata da Paolo Giovannini.

