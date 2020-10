Stagione del vino novello. Da Cantina Valtidone 7 mila euro ad Amop

I soci di Cantina Valtidone stanno per aprire la stagione del vino novello. Venerdì verranno stappate le prime bottiglie di vino nuovo, quelle prodotte con le uve della vendemmia 2020. Quest’anno, causa covid, lo stabilimento di via Moretta non potrà ospitare l’annuale festa che rappresenta un momento per tirare le somme e rifarsi delle fatiche dell’ultima stagione. Con le uve dei soci Cantina Valtidone ha prodotto 70 mila bottiglie di novello Picchio Rosso. Anche se non ci sarà la festa i soci non rinunciano alla solidarietà: doneranno 7 mila euro ad Amop.

