Furgone perde olio in via XX Settembre, donna scivola e cade

Un furgone che effettua le consegne per i negozi questa mattina ha perso olio in piena via XX Settembre a causa di un guasto alla pedana per il carico e lo scarico della merce. Il problema si è verificato attorno alle 8.30, è stata immediatamente avvertita Iren che è intervenuta con uno speciale materiale in grado di assorbire il liquido e per la successiva pulizia della strada.

Nel frattempo, però, una donna è scivolata proprio sul manto stradale reso viscido: soccorsa da alcuni passanti, se l’è cavata solo con qualche botta.

Sul posto la polizia municipale, sia per verificare la situazione, sia per avviare gli accertamenti del caso.