Facsal, nuova siepe per il parco giochi. Il Comune: “In arrivo altri interventi”

Riapre al pubblico il campo giochi del Facsal, dopo la conclusione dei lavori di piantumazione della nuova siepe perimetrale e di una nuova recinzione.

“Si tratta di un intervento di riqualificazione che permette di rendere il parco giochi più sicuro e fruibile – commenta l’assessore all’Ambiente, Paolo Mancioppi .: Con il piano di interventi che abbiamo finanziato e che ha preso avvio nei giorni scorsi, a cui si aggiungerà quello inserito nell’ultima variazione di bilancio, interveniamo, da ora alla fine dell’inverno, in tutta la città per riqualificare aree verdi, parchi gioco e zone di sgambamento cani, risolvendo le criticità evidenziate e rendendo tutte queste aree più fruibili e sicure”.

Sono in corso in queste settimane gli interventi di riqualificazione delle aree di sgambamento cani di via Rigolli e via Marinai d’Italia, con il rifacimento della recinzione e la sostituzione dei cancelli, a cui seguirà la posa di adeguata segnaletica, di panchine e attrezzature per agility dog. Dalla settimana prossima, invece, inizieranno gli interventi di manutenzione sulle aree di via Maculani, dell’ex Unicem e, a seguire, in via Buozzi e al parco giochi Baden-Powell.