Due incidenti a causa di alcool e stupefacenti: auto, patenti e scooter ritirati

Guidavano uno ubriaco e l’altro sotto l’effetto di stupefacenti. La Polizia Locale di Castel San Giovanni ha ritirato loro la patente e i mezzi, e li ha multati per oltre mille euro. Entrambi sono rimasti coinvolti in due incidenti, per fortuna di lieve entità e in seguito agli accertamenti gli agenti hanno accertato il loro stato di alterazione. Ad entrambi sono stati ritirati macchina e scooter. L’automobilista ubriaco è stato sanzionato con oltre mille euro di multa. Per l’uomo alla guida dello scooter, risultato positivo al test per verificare la presenza di sostanze stupefacenti, deciderà il giudice.

© Copyright 2020 Editoriale Libertà