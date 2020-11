Paura in via Farnesiana, auto si schianta contro un’ambulanza

Incidente oggi, domenica 1 novembre, nella mattinata in via Farnesiana: all’incrocio con via Millo, una vettura ha centrato un’ambulanza della Pubblica Assistenza che stava trasportano un paziente al pronto soccorso cittadino. Uno scontro che ha costretto la centrale operativa del 118 ad inviare sul posto un altro mezzo di soccorso per condurre l’uomo a bordo dell’ambulanza all’ospedale. L’incidente non ha comunque provocato conseguenze.

