Venditori abusivi di fiori, stretta della Municipale: quattro sequestri

Stretta della polizia Municipale sui venditori abusivi di fiori. Nei giorni scorsi, gli agenti hanno effettuato un’intensa attività di contrasto al commercio non autorizzato su strada, in particolare nelle vicinanze del cimitero urbano. In totale, sono stati accertati tre verbali ed effettuati quattro sequestri di altrettanti quantitativi di fiori recisi. La merce prelevata è stata devoluta ad alcune parrocchie cittadine. Controlli sono stati effettuati anche nei cimiteri di Mucinasso, San Lazzaro e Sant’Antonio, senza rilevare irregolarità. L’assessore alla sicurezza Luca Zandonella ribadisce che “la lotta contro l’abusivismo commerciale rappresenta per l’amministrazione comunale una vera priorità”.

