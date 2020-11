Donna esce di strada e si ribalta nel canale contro un muro di cemento: incastrata

Un incidente stradale si è verificato stamattina, 5 novembre, in località La Villa di Monticelli. Per motivi da accertare, una donna ha perso il controllo dell’auto ed è finita fuori strada. Il mezzo si è ribaltato in un canale andando a sbattere contro un muretto di cemento e la conducente è rimasta incastrata. Sul posto, per liberare la donna dalle lamiere, sono intervenuti i vigili del fuoco. I sanitari del 118 stanno prestando soccorso.

