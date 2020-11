A tutta velocità contromano in piazza: caccia al pirata della strada

Un pirata della strada è sfrecciato attorno alle sette di sera contromano in piazza XX Settembre a Castel San Giovanni, rischiando un frontale contro un’altra auto e anche di investire un pedone. La scena, ripresa dalle telecamere di videosorveglianza è da film. Una Ford Fiesta imbocca e percorre le vie De Amicis e Marconi in contromano, a tutta velocità e forse senza uno preumatico. Il filmato mostra infatti una lunga scia di scintille come se il cerchione sfregasse contro l’asfalto. Gli agenti della Polizia locale sono sulle tracce del pirata.

