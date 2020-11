Arrivano 102mila euro per la valorizzazione del bosco di Fornace Vecchia

La Regione ha finanziato per intero il progetto di valorizzazione naturalistica e turistica del bosco di Fornace Vecchia, in territorio di Podenzano.

L’area si trova nell’area Sic (Sito d’interesse comunitario) del Nure. Il contributo in arrivo, di 102mila euro, consente di avviare la progettazione esecutiva, affidata dal Comune di Podenzano alla cooperativa Agrisilva di Piacenza.

